The Witcher 3, Bloodstained y otros juegos abandonarán Xbox Game Pass

El servicio de suscripción Xbox Game Pass, que brinda acceso instantáneo a más de 100 juegos en consolas Xbox, PC y smartphones, además de estrenar nuevos títulos con regularidad, también deja ir algunos otros cada mes.

Esta semana, Microsoft reveló la lista de videojuegos que pronto abandonarán la plataforma. A partir del próximo 16 de marzo, los jugadores ya no podrán acceder a The Witcher 3: Wild Hunt, Bloodstained: Ritual of the Night, Alvastia Chronicles, Astrologaster y Kona.

De esta selección de juegos, los dos primeros son, sin duda, las mayores pérdidas para Xbox Game Pass. Bloodstained, de ArtPlay, se integró al servicio de suscripción en setiembre de 2019, mientras que The Witcher 3, de CD Projekt Red, lo hizo en diciembre de ese mismo año.

Aunque no es tan conocido como los títulos anteriores, Kona posee su base de fans. Desarrollado por el estudio canadiense Parabole, se trata de aventura de detectives ambientada en la década de 1970, en el que asumes el papel del investigador privado Carl Faubert.

Astrologaster es un juego narrativo de aventuras y comedia desarrollado por Nyamnyam, el cual está ambientado en el Londres de Shakespeare. Por su parte, Alvastia Chronicles es un RPG que te sumerge en un mundo retro donde encontrarás a más de 100 compañeros que se unirán a tu viaje.

Todos los suscriptores de Xbox Game Pass obtienen una rebaja del 20% para comprar títulos seleccionados de la biblioteca, además de un 10% de descuento en complementos de juegos relacionados.

Títulos que salen de Xbox Game Pass