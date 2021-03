Ratchet & Clank gratis: ¿cómo reclamar el juego desde tu PS4, PS5 o PC?

PlayStation quiere incentivar que los gamers se queden en casa debido al actualidad pandémica que se vive en el mundo por medio de su iniciativa Juega en Casa. Por ello, la firma ha colocado como juego gratis a Ratchet & Clank para PS4 y PS5. ¿Lo quieres tener? Aquí te enseñamos la forma para conseguirlo gratis.

Juega en Casa o Play at Home es la iniciativa que lanzó PlayStation en 2020 con la que obsequió a los gamers de PS4 copias de Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey desde la PlayStation Store sin que sea necesario tener una suscripción activa al servicio de PlayStation Plus.

Un año después, la firma trae de regreso esta promoción que, según se lee en el blog oficial de la empresa, ofrecerá juegos desde el mes de marzo hasta junio del presente año. El primero de ellos es el título de aventura Ratchet & Clank.

¿Cómo reclamar Ratchet & Clank gratis para PS4 y PS5?

Si quieres tener una jornada de videojuegos con muchas aventuras desde tu consola, te contamos que el título en mención se puede obtener únicamente a través la PlayStation Store. Solo sigue los siguientes pasos

Visita la tienda de PlayStation Store desde tu consola o un navegador en tu computadora

Luego debes buscar la ficha del juego creado por Insomniac Games en la tienda

Seleccionas la ficha y aparecerá una opción que te dirá “agregar una copia del título a tu cuenta sin costo alguno”, y listo; ya tienes el juego en la biblioteca digital de tu consola.

Ahora, si haces el proceso desde una computadora, solo basta con ingresar a este enlace, iniciar sesión y hacer clic donde dice agregar a la biblioteca para que sea tuyo.

Ratchet & Clank gratis en PS4 y PS5

Recuerda que solo basta con reclamar el juego (Ratchet & Clank) para que te pertenezca. Puedas descargarlo en tu PS4 o PS5 en el momento que quieras. Ojo, ten en cuenta que este título estará como juego gratis en la PlayStation Store hasta el 31 de marzo de este año.