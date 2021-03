Land of War: The Beginning, nuevo juego basado en la Segunda Guerra Mundial

Un nuevo título basado en la Segunda Guerra Mundial acaba de ser anunciado por un estudio polaco llamado MS Games. El shooter destaca entre todo el catálogo de ofertas bélicas por enfocarse en los primeros años del conflicto, precisamente en 1939 y 1940.

Se trata de Land of War: The Beginning, y al igual que muchos otros títulos basados en aquel trágico suceso, será parte del ya saturado género de disparos en primera persona.

Una de las características que más llaman la atención es que Land of War incluirá un escenario sobre uno de los enfrentamientos más importantes de aquella guerra: la batalla de Mokra. Además, sus creadores insisten en que servirá de “prólogo” para otros juegos del género.

Land of War: The Beginning no será un shooter puro, ya que también contará con elementos de estrategia. Otro de los sucesos prometidos para aparecer serán el asedio de Varsovia, los conflictos en el bosque de los Kampinos y la defensa de Hel.

MS Games indica que viene trabajando con diversos historiadores para asegurar el mayor realismo en narrativa y en reconstrucción de lugares, especialmente a cómo lucían antes del inicio de la guerra.

Se mostrarán escenarios del casco antiguo de Varsovia antes de ser afectado por las batallas en 1944 y diversas armas históricas, así como prototipos.

Otro de los elementos clave será la banda sonora que acompañará con dramatismo a los sucesos presentados al jugador, especialmente en la batalla. Según sus desarrolladores, Land of War intentará llevar el tema con un “enfoque modernista de la edición y la creación”.

Land of War: The Beginning llegará en el segundo cuarto de 2021 para PC y más adelante en Xbox Series X. Te compartimos el tráiler más oficial.