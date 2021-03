Queen presenta su primer videojuego oficial para iOS y Android

Este año marca un hito importante en la historia de Queen: su 50 aniversario. Para celebrar esta ocasión especial junto a los fanáticos de todo el mundo, la legendaria banda británica ha anunciado el lanzamiento oficial de su primer videojuego móvil.

Originalmente, el grupo musical tenía planeado conmemorar estos 50 años con una gira masiva de 29 fechas por varios países de Europa. No obstante, la pandemia del coronavirus provocó que el tour se pospusiera hasta 2022.

Pese a las dificultades, los íconos del rock no quisieron dejar pasar la oportunidad de festejar estas 5 décadas de trayectoria musical y encontraron “una alternativa segura, sin máscaras ni distanciamiento social” para disfrutar de “la buena experiencia en vivo a la antigua”.

El juego Queen: Rock Tour - The Official Rhythm Game brinda a los seguidores de la banda la posibilidad de subirse al escenario caracterizados de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon o Roger Taylor y presentar un show en 10 lugares históricos de todo el mundo.

Si obtienes altas puntuaciones, podrás desbloquear funciones especiales. Foto: Gameloft

Podrán revivir los clásicos conciertos de Queen tocando 20 de sus más grandes éxitos, que incluyen títulos como “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “Radio Ga Ga”, “I want to break free”, “Another one bites the dust” y “We are the champions”.

Puedes jugar con un catálogo de 20 canciones de Queen. Foto: Gameloft

Además, los jugadores tendrán a su disposición más de 40 trajes oficiales e icónicos de la historia de Queen. Las puntuaciones altas obtenidas en las partidas ayudan a desbloquear trivias e imágenes exclusivas de los archivos oficiales de la banda.

Opciones de personalización de personajes con atuendos oficiales. Foto: Gameloft

“Nuestra ambición era superar los límites de la música y los juegos con una experiencia divertida y gratificante que pondría a los jugadores en la piel de Queen en puntos fundamentales de su carrera y los haría actuar en tiempo real”, comentó Cedric Ratajczak, director creativo de Gameloft para marcas.

“Dedicamos una enorme atención a los detalles de la historia, la autenticidad y el arte de Queen para crear un tributo apropiado a una de las bandas más importantes de la historia del rock”, agregó el ejecutivo.

Queen: Rock Tour - The Official Rhythm Game ya está disponible para descargar gratis en dispositivos iOS (App Store) y Android (Google Play Store). La instalación inicial viene con tres canciones completas, mientras que el acceso total a las 20 pistas se da a través de una compra en la aplicación.