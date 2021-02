World of Warcraft: The Burning Crusade Classic llegaría antes de tiempo

La BlizzCon 2021 estuvo rodeada de importantes anuncios para los fans de los destinos juegos de Blizzard, como la presentación de The Burning Crusade para World of Warcraft Classic, expansión que llegaría más pronto de lo que muchos creen.

Si bien Blizzard no especificó la fecha de lanzamiento de WoW Classic The Burning Crusade, un reconocido minero de datos que responde al nombre de Martin Benjamins encontró información valiosa sobre el título en los códigos del launcher Battle.net.

Según apunta el filtrador, los trabajos de la fase alpha de TBC, siglas con las que la comunidad se refiere a The Burning Crusade, ya estarían muy avanzados por parte del estudio, lo cual hace pensar que la beta del juego llegará antes de lo previsto.

Encuentran datos de WoW Classic The Burning Crusade en los códigos de Battle.net. Foto captura: Twitter

El alpha de un juego es la fase previa a la beta, etapa donde los gamers pueden acceder al videojuego y probar la jugabilidad y otros elementos que ofrece el título antes de que se lance de manera oficial.

Si bien el hallazgo del minero de datos no menciona una fecha exacta de estreno para la beta de World of Warcraft Classic Burning Crusade, su descubrimiento no deja de ser importante porque Blizzard podría lanzar la expansión durante la segunda mitad del 2021 y no en los meses finales.

De momento, la compañía no se ha pronunciado acerca de esta filtración de WoW Classic, por lo que estaremos atentos a lo que diga en sus próximas publicaciones. Por otro lado, Blizzard ya abrió el registro para que los fans puedan probar la beta del juego desde su web oficial.