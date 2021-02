God of War Ragnarok llegará a PS5 “cuando esté listo”, según su director

God of War Ragnarok es probablemente el videojuego exclusivo más esperado para los fans de PlayStation y para los usuarios de la nueva PS5 (que cada día crecen más). Sin embargo, parece que todavía es muy temprano para pensar en un próximo anuncio o una confirmación de fecha de lanzamiento.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que God of War Ragnarok ya está en desarrollo hace un buen tiempo, pero apenas fue anunciado como proyecto en 2020, el mismo día que revelaron el aspecto y precio de la nueva consola PlayStation 5.

Podríamos deducir que el tiempo de desarrollo de Ragnarok es similar al de God of War para PS4 (publicado en 2018), pero lo cierto es que todo indica que el enfoque y el estilo de juego se mantendrá con dicho título, por lo que hay mucha esperanza de que este último no demore tanto.

Por esas y otras razones —como la reciente ausencia de alguna mención del juego en el último State of Play—, muchos fans han vuelto a preguntarse en redes sociales sobre cuándo podría salir God of War Ragnarok.

Quizá por tamaña incertidumbre es que Cory Balrog, el director y principal responsable tanto de Ragnarok como su antecesor, sintió necesidad de pronunciarse en su cuenta de Twitter.

“No sé quién necesite escuchar esto —ciertamente no yo, ya que nunca he oído hablar de eso—, pero… cuando esté listo”, dijo, en clara referencia a todas las conjeturas y preguntas sobre la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok.

Por supuesto, el mensaje solo aclara un hecho: el próximo GOW no será un producto apresurado (mal del cual padecen muchos títulos con alta expectativa como Cyberpunk 2077) y es probable que en Santa Monica Studios se tomen años antes de lanzar un título no pulido.