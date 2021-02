Call of Duty: Mobile recibiría un nuevo modo de juego al estilo Among Us

Una nueva experiencia de juego inspirada en Among Us podría llegar a la plataforma de Call of Duty: Mobile. A través de YouTube, se compartió el gameplay de un inédito modo llamado Werewolf (Hombre lobo) que pertenecería a la versión china del videojuego.

Según el video publicado por el streamer Zenix, en esta modalidad participan 12 jugadores dentro de un mapa denominado Meltdown. Uno de ellos será elegido de forma aleatoria para asumir el papel del impostor, quien estará listo para sabotear y asesinar a los demás.

Al iniciar el juego, cada uno debe recorrer el mapa en búsqueda de armas, municiones y una variedad de componentes de fabricación, los cuales se pueden utilizar para completar una serie de tareas asignadas. El equipo tendrá que cooperar entre sí a fin de cumplir con los diferentes objetivos.

A medida que los jugadores encuentran cadáveres, deben reportarlos y convocar una reunión donde todos debaten y averiguan quién es el traidor. Después de la ronda de discusión, se lleva a cabo una breve sesión de votación para expulsar al sospechoso.

La persona con más votos es eliminada. Si el equipo no acierta y, por lo tanto, no llega a deshacerse del impostor, el juego continúa hasta la próxima reunión. Si nadie logra identificarlo, el enemigo es quién gana la partida.

Los desarrolladores de Call of Duty: Mobile aún no han brindado noticias sobre el lanzamiento oficial de este nuevo modo de juego basado en Among Us, por lo que se desconoce si se anunciará a nivel global o solo se limitará a ciertas regiones.