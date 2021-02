Crash Bandicoot 4: It’s About Time revela las mejoras que recibirá en PS5

En el último evento PlayStation State of Play, el desarrollador de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Toys for Bob, reveló algunas de las principales características que ofrecerá la versión PS5 del juego, las cuales están destinadas a aprovechar toda la potencia de la nueva consola.

El título se lanzará oficialmente en PlayStation 5 el próximo 12 de marzo y promete brindar una experiencia más inmersiva y rendimiento mejorado. Estará a la venta por 69,99 dólares, pero los jugadores que ya tengan la versión para PS4 podrán actualizar al nuevo puerto de forma gratuita.

Novedades para PlayStation 5

Gráficos y rendimiento mejorados

La versión de Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PlayStation 5 obtendrá soporte nativo para mostrar gráficos en resolución 4K a 60 cuadros por segundo y un sistema de audio 3D mejorado. Asimismo, se beneficiará de tiempos de carga más reducidos.

Activadores adaptativos

El videojuego será compatible con los activadores adaptativos del mando inalámbrico DualSense, los cuales apoyan a la retroalimentación háptica. De esta manera, los jugadores disfrutarán de una experiencia más inmersiva al percibir diferentes sensaciones según lo que suceda en la partida.

“Sentirás la fuerza del blaster que cambia el ADN de Neo Cortex, el agarre del Hookshot de Tawna, el poder del Jetboard de Crash, y sentirás realmente la succión cuando aspiras con Dingodile”, detalla el desarrollador.

Tarjetas de actividad

Con la función de tarjeta de actividad de PlayStation 5, los jugadores podrán acceder a un desglose de su progreso en cada una de las dimensiones de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, lo que les permitirá alcanzar sus objetivos en las pruebas de tiempo, los niveles de flashback y las peleas de jefes.

Actualización desde PS4

Los jugadores que ya tengan Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PS4 en formato digital o físico, podrán actualizar gratuitamente a la versión para PS5 a través de PlayStation Store. Además, tendrán la posibilidad de transferir su progreso y datos guardados.