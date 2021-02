Estudiantes crean videojuegos para prevenir violencia infantil y de género

Estudiantes y docentes de la carrera de Diseño acaban de crear Game Jam: You Are Not Alone, un conjunto de videojuegos con el objetivo de prevenir la violencia infantil y el acoso sexual contra la mujer. Además, busca recaudar fondos a favor de las niñas y niños de las Aldeas Infantiles SOS Perú.

El proyecto nació a través de un trabajo colaborativo entre los alumnos de la escuela de educación superior Toulouse Lautrec y la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, quienes participaron en un hackaton virtual de 48 horas. En este evento desarrollaron siete juegos inspirados en los sueños de 32 niñas de 10 a 13 años de distintas regiones del Perú.

“Estos videojuegos fueron realizados con creatividad y pensamiento estratégico, muestran historias relacionadas con problemas que lamentablemente viven muchas niñas, niños y mujeres en nuestra sociedad. Mediante un proceso creativo, los participantes transformaron los problemas en retos y aprendizajes para los personajes con la finalidad de sensibilizar sobre estos temas ”, expresó Renzo Guido, coordinador de la carrera de Diseño de la escuela.

Los juegos están disponibles en el siguiente ENLACE de manera gratuita. Además, se podrá hacer una donación hasta el 19 de marzo para ayudar a las comunidades de la Aldeas Infantiles SOS Perú, ONG que atiende a niños, jóvenes y familias en estado de vulnerabilidad en 10 regiones del país.

A continuación, te contamos las temáticas de algunos videojuegos: