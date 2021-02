Steam: Remote Play Together ya puede funcionar sin cuenta

En octubre de 2019, Steam, la plataforma de juegos online más popular del mundo, estrenó una de las funcionalidades más apreciadas por la comunidad: Remote Play Together, una opción que permitía que títulos sin multijugador en línea pudieran ejecutarse a través de internet con amigos.

Esta vez, dicha modalidad vuelve a dar un paso gigantesco, ya que permitirá invitar a un amigo sin necesidad de que este requiera de una cuenta, la cual es gratuita. Solo será necesario enviar un link directo para que un compañero se conecte desde Windows, iOS, Android y hasta una Raspberry Pi.

El hecho indica que Valve quiere que se pueda invitar a cualquiera a jugar, incluso si no está registrado en Steam. Esto no resulta sorpresivo, puesto que, desde que se estrenó Remote Play Together, solo pide que el participante que invita cuente con una copia.

El funcionamiento de esta característica funcionará de la siguiente manera: Si quieres ejecutar un título offline, como TowerFall Ascension, con un amigo a través de internet, basta con abrir el juego, seleccionar la opción, copiar el link y enviárselo a este. Luego, tu compañero podrá abrirlo desde cualquier dispositivo Windows, Android, iOS o Raspberry Pi con Steam Link y jugar contigo.

Lógicamente, la lista de Remote Play Together no abarca todas las producciones con multijugador offline, pero sí la gran mayoría. Podrás saber qué títulos son compatibles rápidamente al observarlos desde tu biblioteca en el overlay de Steam.

¿Qué juegos son compatibles con Remote Play Together?

Casi todos los juegos de Steam son compatibles con la función, incluso si son títulos que cuentan con funcionalidad online. Algunos destacados son: Brawhall, Mortal Kombat 11, Stardew Valley, Overcooked 2 y A Way Out. Por supuesto, la calidad de la performance para el usuario invitado dependerá de su conexión a internet.