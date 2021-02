Stadia no puede solucionar bugs de un juego por despido de desarrolladores

Varios jugadores han reportado errores en el videojuego Journey to the Savage Planet, título que fue creado por un estudio interno que cerró Stadia. Foto: As

El servicio de streaming de videojuegos de Google, Stadia, cerró sus estudios internos de videojuegos debido a una nueva estrategia y ahora no tienen personal para arreglar fallas.