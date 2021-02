Fall Guys tendrá una temática futurista con robots en su temporada 4

La season 3.5 de Fall Guys está por llegar a su fin. Mediatonic, creadores de este popular Battle Royale para PC y PlayStation 4 acaba de revelar los primeros detalles sobre la temática de que tendrá la temporada 4 de su juego.

Desde la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter, Mediatonic señala que la temporada 4 del videojuego tendrá una temática futurista, pues los usuarios viajarán al año 4041 donde el planeta estaría habitado por robots.

Además, según el video promocional de este nuevo contenido, se puede deducir que los jugadores podrán utilizar skins robóticas para vestir a sus personajes, pero esto no sería lo único, ya que también se podrían agregar nuevos niveles, tal como sucedió en temporadas pasadas.

A pesar de ello, la desarrolladora no ha revelado más detalles respecto al contenido que tendrá la nueva temporada de su popular juego, como su fecha de lanzamiento. Aunque, se estima que esta season pueda lanzarse a mediados de marzo.

Si la temporada 4 de Fall Guys se estrena en marzo del presente año, este contenido no podrá disfrutarse en las consolas Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, porque el juego no llegará a estas plataformas hasta verano de 2021.

Con el fin de celebrar el pronto estreno de la temporada 4 de Fall Guys, Mediatonic está realizando un evento donde regalará 20 coronas a 20 jugadores distintos. Para participar solo basta con dale follow en Twitter, retuitear el tweet que está aquí abajo y completar la frase #FallGuysSeason4 is con tus propias palabras.