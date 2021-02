Epic Games Store estrenará sistema de trofeos

Al igual que en PlayStation Network, Xbox Live, Steam y otras plataformas y servicios de videojuegos, en la Epic Games Store ya están preparando un sistema de trofeos que tendrá cuatro niveles, según lo que se ha observado en el código del propio launcher de la tienda de Fortnite.

La meta de Epic Games ha sido dotar poco a poco a su tienda de características que se han demandado desde su introducción en 2018. La plataforma debutó con carencias fuertes como un sistema de amigos, reseñas de usuarios, los mencionados trofeos, entre otros.

Por supuesto, algunas de estas opciones han llegado con el tiempo, y la tienda se parece cada vez más a algunas de las más surtidas en características sociales como Steam. Pese a esto, todavía hay un largo camino, ya que faltan foros, reseñas y secciones dedicadas exclusivamente a la comunidad.

Por ahora, según reveló el usuario iFireMonkey en Twitter, se ha encontrado que la tienda de Fortnite ya está lista para estrenar el sistema de trofeos. Este contaría con un estilo similar al de PlayStation Network y sus trofeos, con cuatro categorías para los logros: Bronce, Plata, Oro y Epic (épico).

En otros lados de la comunidad, los usuarios se organizaron para crear un documento en Google Docs, que muestran los juegos con compatibilidad de trofeos y logros, al menos los ya conocidos.

Algunos de los títulos que podrían recibir logros de Epic Games Store son Death Stranding, Cyberpunk 2077, Ghostrunner, Horizon Zero Dawn, etc. Por ahora, no se sabe cuándo se activará el código para que este distintivo sea estrenado.