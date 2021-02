Rainbow Six Siege tendrá un crossover con Resident Evil y Rick and Morty

Ubisoft dio un adelanto de las próximas colaboraciones oficiales que llegarán a Rainbow Six Siege a lo largo de este 2021 como parte de los lanzamientos para el sexto año del juego, que involucran la participación de grandes franquicias.

Durante un evento de presentación cerrado sobre la próxima temporada Operation Crimson Heist, el estudio francés reveló que el videojuego tendrá un crossover con Resident Evil, el cual incluirá una nueva skin de élite para Zofia, la operadora de White Noise.

El atuendo está basado en el traje STARS original de Jill Valentine, una agente de operaciones especiales que apareció desde la primera entrega de la saga de Capcom. El director de arte de Rainbow Six Siege, Alex Karpazis, informó que ya trabajan en más contenido y será revelado a finales de este año.

Skin inspirada en el traje STARS original de Jill Valentine. Foto: Ubisoft

Por otro lado, Ubisoft hizo una referencia sobre una futura colaboración con la exitosa comedia animada para adultos Rick and Morty. Sin dar nombres específicos, mostró una imagen del icónico portal verde que aparece en la serie y sugirió que se trata de una caricatura de Adult Swim.

“Solo queríamos comentar esto ahora y tendremos más información más adelante en el año”, señaló Karpazis. La asociación ha despertado el interés de los fanáticos con respecto a lo que esto podría implicar debido a las diferentes temáticas que manejan ambas franquicias.

Referencia a la colaboración con Rick and Morty. Foto: Ubisoft

La compañía también anunció que Ikumi Nakamura, exdirector creativo y artístico detrás de las series Ghostwire Tokyo y The Evil Within, ha diseñado una serie de paquetes cosméticos para algunos de los operadores de Rainbow Six Siege, incluidos Hibana, Echo, Smoke, Dokkaebi, Thatcher, Frost y Mute.