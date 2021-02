Juego gratis: PlayStation regalará Ratchet & Clank para fans de PS4

Juega en Casa, o Play at Home, es el nombre de la iniciativa de Sony con la que la compañía regaló videojuegos a los usuarios de PS4 durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, con el fin de incentivar a los gamers a quedarse en casa. Esta misma propuesta vuelve en 2021, y ya tenemos el primer juego gratis que se podrá reclamar desde marzo: Ratchet & Clank.

Fue gracias a esta promoción que muchos gamers lograron descargar de manera gratuita Uncherted: The Nathan Drake Collection y Journey desde la PlayStation Store, y lo mejor fue que no se necesitaba una suscripción activa a PlayStation Plus para poder jugarlo. Se mantendrá con los títulos que lleguen en 2021 con Juega en Casa.

La compañía anunció desde su blog el regreso de su iniciativa Play at Home, la misma que permitirá a los fans tener a Ratchet & Clank como juego gratis para PS4, juego que se podrá reclamar desde el 1 de marzo hasta el 31 del mismo mes.

Para hacerte con una copia de este genial videojuego, solo bastará con ingresar a la PlayStation Store, seleccionar sobre la imagen del título, añadirlo a tu cuenta para que sea tuyo por siempre y descargarlo cuando quieras sin algún límite.

“Lo que describimos hoy es solo el comienzo de lo que les espera en Juega en Casa. En las próximas semanas, compartiremos más detalles sobre el lanzamiento de contenido gratuito para nuestra comunidad de PlayStation”, señaló Ryan, CEO de la compañía.