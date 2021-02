Among Us: el divertido mod que convierte al impostor en Thanos

Los modders de Among Us cada vez se lucen más con sus propuestas para ofrecer una nueva experiencia a través del popular videojuego de InnerSloth. En redes sociales, se ha hecho viral el mod que convierte al impostor en el poderoso titán púrpura Thanos.

Se trata de “Thanos Mod”, una modificación que fue creada por el youtuber y programador Sub & Fletch, quien nos muestra por medio de un video gameplay de Among Us que el impostor podrá hacer el chasquido de dedos (Snap) para hacer que los cuerpos de los tripulantes se desintegren como sucedió en la película.

Asimismo, el enemigo de los tripulantes tendrá diferentes botones para poder hacer uso de las gemas del Alma, del Espacio, de la Mente y de la Realidad, las mismas que le dan distintas habilidades dentro del juego.

Por ejemplo, con la gema de la Realidad, el Thanos impostor podrá modificar el mapa; con la gema de la Mente será capaz de controlar a un tripulante para que este elimine a un compañero por él.

La gema del Espacio le da la habilidad de teletransportarse por el mapa, es mucho más efectivo que moverse por las alcantarillas, y con la del Alma puede resucitar a un tripulante que asesinó y convertirlo en un segundo farsante.

Si utiliza el botón “Snap” eliminará a la mitad de la tripulación, tal como lo hizo el titán en la película del UCM. Este mod de Thanos, además de divertido, hace que sea mucho más difícil saber quién es el impostor durante una partida de Among Us. Aquí te dejo un gameplay para que lo veas en acción.