Así luce la impresionante PlayStation 5 personalizada de The Last of Us

Pese a que, en su momento, el llamativo diseño blanco de la nueva PlayStation 5 generó controversia, también ha servido de inspiración para muchos fanáticos, quienes no han dejado pasar la oportunidad de utilizarlo como lienzo para plasmar diseños alternativos sobre diferentes temáticas.

A través de redes sociales, el youtuber y artista Retro Licker reveló esta semana su última creación: una PS5 personalizada a mano que plasma a detalle el mundo postapocalíptico del aclamado videojuego de acción y aventuras The Last of Us.

El creador de la consola personalizada de The Last of Us. Foto: Instagram / @retro_licker

“Cuando digo que tengo algo especial… ¡es mejor que crean que lo cumpliré! He tenido esta idea en mi cabeza desde que compré mi consola y tuve que ejercer mucho autocontrol para no hacerlo. Al final, la tentación fue demasiado grande”, escribió el creador en Instagram.

Las placas laterales de la consola fueron diseñadas para representar de forma realista una pared de ladrillos desgastados y cubiertos de musgo que recuerdan a las ciudades en ruinas que Ellie, Joel y compañía visitan durante sus viajes.

En la parte delantera, la PS5 muestra el título del juego, mientras que en la zona posterior luce el símbolo de Fireflies, el grupo de milicias revolucionario que se opone a la opresión de las Fuerzas Armadas en las zonas de cuarentena situadas alrededor de Estados Unidos.

Ambos laterales de la consola. Foto: Instagram / @retro_licker

Asimismo, el artista transformó la parte central de la consola con una textura semejante a la madera y que tiene grabado el logotipo de The Last of Us. El proceso de personalización también involucró a las ranuras, los conectores y los botones de la PlayStation 5.

Parte central y conjunto de ranuras de la consola. Foto: Instagram / @retro_licker

En redes sociales, cientos de usuarios elogiaron la creación de Retro Licker y resaltaron que estaban “mega impresionados de que todavía sea funcional y no se sobrecaliente”. Algunos le pidieron que diseñe más unidades, a lo que él respondió: “Estoy tratando de conseguir más PS5 para trabajar”.