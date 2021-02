World of Warcraft Classic hace oficial el estreno de The Burning Crusade

La BlizConline, edición digital del famoso evento de Blizzard Entertainment, dejó sorprendidos a todos los fans de sus distintos juegos, en especial de World of Warcraft, ya que la compañía hizo oficial la fecha de estreno de The Burning Crusade (TBC) en WoW Classic.

The Burning Crusade es la primera expansión que recibe World of Warcraft en enero de 2007, la cual permite a los jugadores subir hasta el nivel 70, agrega las razas Draenei (Alianza) y Blood Elf (Horda), la clase paladín y, sobre todo, marca el debut del poderoso Illidan Stormrage.

De acuerdo a la publicación en la web oficial del videojuego, Blizzard señala que Burning Crusade Classic se estrenará en algún momento del 2021, pero lo bueno es que ya puedes iniciar tu registro para probar la beta de esta expansión.

World of Warcraft Classic fue la nueva propuesta que Blizzard lanzó hace un par de años para aquellos jugadores que querían volver a explorar Azeroth en sus inicios; sin embargo, debido a su éxito la compañía ha ido añadiendo contenido mediante actualizaciones y parece ser que el tiempo de subir de nivel 60 a 70 ha llegado.

Fiel a su estilo, la compañía presentó la nueva aventura que les esfera a todos los jugadores de WoW Classic por medio de un increíble y nostálgico tráiler, donde vemos el Portal Oscuro, las distintas locaciones de Outland, que es el nuevo mundo donde se desarrolla TBC, mazmorras, raids y jefes que podrás derrotar en Burning Crusade Classic.

Para poder acceder a World of Warcraft Burning Crusade Classic solo basta con tener una suscripción activa a WoW, por lo que no supondrá una compra adicional. Además, si no has jugado la primera expansión, Blizzard señala que venderá un servicio de subida de personajes hasta el nivel 58 para que no te pierdas de nada de TBC.