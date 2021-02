Super Mario Bros 2 es ,sin lugar a dudas, el juego más misterioso y singular de la primera trilogía del fontanero. Apareció en los años ochenta, cuando la internet aún no llegaba a los hogares y cuando las revistas de videojuegos —que no muchos podían permitirse— eran el único medio para enterarse de lanzamientos.

Por supuesto, la fama de Super Mario Bros 2 no está centrada en su rareza. El título es reconocido por su calidad y buen gameplay. Después de todo, fue desarrollado por el mismo estudio que hizo el clásico primer Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y Super Mario Bros 3: el equipo de Research & Development 4 en Nintendo.

Sin embargo, existe una razón directa sobre por qué este cuenta con algunos elementos diferentes a los otros juegos de Mario, como la habilidad de cargar vegetales y otros objetos, el impulso de los saltos, el hecho de que no podemos eliminar enemigos saltando sobre ellos y demás.

La historia puede tener un punto de partida en Howard Phillips, el consultor maestro de videojuegos en Nintendo durante sus mejores años en la década de los 80. Phillips era una de las personas más importantes para todo lo que esté relacionado a la marca en Estados Unidos. Cuando llegó la hora de lanzar Super Mario Bros 2 —la secuela a su título más famoso— en esa región, él hizo una sugerencia que lo cambiaría todo.

Super Mario Bros 2: ¿por qué es tan diferente a los demás ‘Mario’?

Lo que hay que conocer de antemano es que el Super Mario Bros 2 de Japón (el original) era completamente distinto a la versión que recibimos finalmente en occidente. SMB 2 era casi idéntico al primer título, con niveles nuevos, la posibilidad de elegir a ‘Luigi’ (aunque era idéntico a Mario y no saltaba más alto) y una dificultad bastante fuerte.

Phillips, como consultor, tuvo acceso al juego antes de que se emprendiera su lanzamiento en Norteamérica, pero tras probarlo su punto de vista era decisivo: el juego era demasiado difícil para las audiencias americanas y lanzar un producto casi idéntico al anterior probablemente no iba a colmar las expectativas.

Otra razón importante es que la versión japonesa había sido lanzado solo en formato de disquette (para la Famicom Disk System, exclusiva de Japón), por lo que convertir de ese formato al tradicional cartucho de la NES iba a costar mucho tiempo.

Todo esto generó que el propio presidente de Nintendo en Japón, Hiroshi Yamauchi solicite que Super Mario Bros 2 se vuelva a hacer para que sea “más accesible”. No había, sin embargo, ningún departamento libre para crear un juego desde cero, y hacer una secuela de Mario era una prioridad.

Es así como surgió la iniciativa de reutilizar un juego ya hecho y añadirle los personajes de Mario para lanzarlo en Norteamérica como SMB 2. Lo mejor es que había un título perfecto para este objetivo: Doki Doki Panic.

Yume Kōjō: Doki Doki Panic fue también lanzado en exclusiva para Japón y fue resultado de un contrato entre Nintendo y Fuji Televisión. Este fue creado por R&D 4, el departamento responsable de todos los juegos de Mario, quienes justamente le habían añadido ya elementos inspirados en la saga del fontanero, como las tuberías, los hongos y las estrellas. Esta es la razón por la que Super Mario Bros 2 es tan diferente de los otros títulos.

La idea era perfecta y calzó adecuadamente con los intereses de Nintendo. Doki Doki Panic tenía cuatro personajes que fueron adaptados para que se convirtieran en Mario, Luigi, la princesa Peach y Toad. De esta forma, Super Mario Bros 2 pudo llegar en octubre de 1988, tras casi tres años de espera y se convirtió en el cuarto juego más vendido en toda la historia de la NES.

¿Qué pasó con el Super Mario Bros 2 japonés?

La versión original de Super Mario Bros 2 en Japón fue lanzada en occidente cinco años más tarde, como parte del recopilatorio Super Mario All-Stars para Super Nintendo, bajo el nombre de Super Mario Bros: The Lost Levels.