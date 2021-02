Pokémon GO Kanto: ¿dónde están y cómo retar a los rivales del tour go?

Si no compraste un ticket para participar del evento Tour de Kanto de Pokémon GO, no te preocupes que Niantic también quiere que seas parte de esta fiesta por medio de una investigación temporal gratuita, en la que deberás derrotar a los temibles rivales del tour go.

El evento Pokémon GO Tour de Kanto estará activo hasta las 9:00 p. m. hora de Perú, por lo que tienes algunas horas para completar la investigación temporal que, si tienes suerte, te permitirá capturar a un Snorlax shiny. Como por ejemplo la misión que te pide derrotar dos rivales del tour go.

¿Dónde están los rivales del tour go?

No es necesario salir de casa para toparte con uno de los rivales del tour go, ya que estos entrenadores que buscarán retarte a una batalla aparecerán en todas las poképaradas durante el evento.

Ellos son entrenadores del mismo juego elegidos por Niantic, por lo que aparecerán con atuendos que se pueden conseguir en la app. Si quieres batallar contra alguno de ellos tienes que acercarte a la poképarada donde están.

Pokémon GO Tour de Kanto

¿Cómo retar a los rivales del tour go?

Si tienes poképaradas a pocos metros de donde vives, solo basta con seleccionar la poképarada para iniciar una batalla contra el rival. El proceso es muy similar a cuando retas a un recluta o líder del Team GO Rocket.

Solo basta con seleccionar la poképarada, girar el disco y aparecerá el personaje que querrá llevarte a una batalla. Recuerda que son varios los rivales del tour go y algunos de ellos son Lentao9 que tiene como equipo a la familia evolutiva de Geodude y Oneslapgu que usa criaturas de tipo veneno y psíquico.