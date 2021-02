Director de It Takes Two pagará $ 1.000 a quien se aburra del juego

It Takes Two es el próximo videojuego de Hazelight Studios, la compañía detrás de los títulos de género cooperativo Brothers: A Tale of Two Sons y A Way Out. Su lanzamiento está programado para 26 de marzo y llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Se trata de un juego de plataformas de acción y aventuras en 3D que aborda el tema del amor. Cuenta la historia de Cody y May, una pareja que atraviesa un divorcio. Dentro de ese proceso terminan transformándose en dos muñecos creados por su pequeña hija Rose.

A partir de ahí, ambos deben trabajar en equipo para regresar a sus cuerpos, mientras viven una aventura que los ayudará a redescubrir lo que inicialmente los unió. Hazelight Studios declaró que la prioridad fue fusionar la historia y la jugabilidad para crear una experiencia atractiva y convincente.

El estudio confía en haber logrado su objetivo. En una reciente entrevista con Game Informer, Josef Fares, director de It Takes Two, aseguró que nadie podrá dejar de jugarlo. “Sé que sueno muy arrogante todo el tiempo, pero eso es una garantía. Es muy importante para un juego narrativo”, sostuvo.

“Es imposible, y cítame sobre esto: cansarse de este juego”, añadió. Para avalar lo dicho, Fares puso sobre la mesa una inesperada oferta: entregarle una importante suma de dinero a cualquiera se aburra y no llegue hasta el final.

“Literalmente puedo dar 1.000 dólares a cualquiera que diga: ‘Oh, ahora estoy cansado de este juego porque no me sorprende’. ¡Mil dólares! Lo aseguro. Se lo daré a todo el que se canse”. No obstante, puso una condición: “Tienen que ser honestos al respecto”.

Fares busca que los jugadores realmente disfruten de It Takes Two y lo puedan acabar. Con A Way Out, su proyecto anterior, solo el 51% logró terminar el juego. “Me entristece. Eso significa que el 49% de las personas no lo terminó. No es algo por lo que deba estar feliz”, comentó.