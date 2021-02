Nintendo Direct: todos los juegos que también saldrán en PS4, Xbox One y PC

En el Nintendo Direct, que se celebró el 17 de febrero, la compañía japonesa presentó todos los juegos que se lanzarán este año para Nintendo Switch, donde destacan títulos como Star Wars: Hunters, Fall Guys, The Legend of Zelda: Skyward Sword y Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

No obstante, una buena cantidad de estos videojuegos también estarán disponibles en otras plataformas, como PlayStation 4, Xbox One, computadoras (Steam y GOG) y smartphones (iOS y Android). A continuación, te detallamos cuáles son:

1. Samurai Warriors 5

La nueva versión de la franquicia derivada Dynasty Warriors de Koei Tecmo y Omega Force incluirá una historia completamente renovada que tendrá lugar en el periodo Sengoku de Japón y seguirá a los personajes históricos Nobunaga Oda y Mitsuhide Akeshi.

Lanzamiento: tercer trimestre de 2021.

Plataformas: PS4, Xbox One y PC (Steam).

2. Ninja Gaiden: Master Collection

Esta colección reúne las ediciones Ninja Gaiden: Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Contará con la mayoría de modos de juego y trajes DLC lanzados anteriormente, así como también con cuatro nuevos personajes: Ayane, Rachel, Momiji y Kasumi.

Lanzamiento: 10 de junio de 2021.

Plataformas: PS4, Xbox One y PC (Steam).

3. Capcom Arcade Stadium

Esta colección ofrece tres paquetes diferentes con 10 juegos retro. Asimismo, incluye Ghosts ‘n Goblins como título adicional por 1,99 dólares y 1943: The Battle of Midway para descargar gratis. El set completo costará 39,99 dólares, mientras que los packs individuales estarán a 14,99 dólares cada uno.

Lanzamiento: 2021.

Plataformas: PS4, Xbox One y PC (Steam).

4. SaGa Frontier Remastered

El clásico juego de rol de la era de PlayStation 1 llegará a nuevas plataformas como una remasterización que traerá “gráficos mejorados y optimizados para plataformas modernas”. Los jugadores podrán elegir uno de los ocho héroes, quienes tienen cada uno su propia historia y objetivos.

Lanzamiento: 15 de abril de 2021.

Plataformas: PS4, Xbox One, PC (Steam) y smartphones (iOS y Android).

5. Legend of Mana

Este clásico de 1999 que llegó a la primera generación de PlayStation ahora estará disponible en una versión remasterizada con mejores gráficos, una banda sonora renovada y un minijuego llamado Ring Ring Land. Se encuentra en preventa por 30 dólares.

Lanzamiento: 24 de junio de 2021.

Plataformas: PS4 y PC (Steam).

6. Neon White

Es un juego de plataformas y acción en primera persona sobre el exterminio de demonios en una versión fantástica de Heaven. El protagonista es un asesino del infierno llamado White, que está en el cielo con la misión de erradicar una infestación de criaturas malignas.

Lanzamiento: finales de 2021.

Plataforma: PS4 y PC (Steam).

7. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Es un videojuego de acción en tercera persona desarrollado por Aspyr Media. La historia tiene lugar en la ciudad de Punchbowl en el año 1959. Los jugadores protagonizarán a un zombie con hambre de cerebros humanos.

Lanzamiento: 16 de marzo de 2021.

Plataformas: PS4, Xbox One y PC (Steam y GOG).