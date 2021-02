Fall Guys llegará por fin a Nintendo Switch en invierno de 2021

Desde el lanzamiento de Fall Guys en agosto del 2020, muchos han sido los títulos que han gozado de fama fugaz. Among Us, Phasmophobia, Rust, Valheim, etc. Por supuesto, el grueso del mercado casual sigue en el móvil y es ese el mercado que llegará por fin al juego de Mediatonic, aunque no a Android ni iPhone, sino a la Nintendo Switch.

Durante el último Nintendo Direct celebrado este 17 de febrero, tanto Mediatonic como Devolver Digital confirmaron que Fall Guys llegará por fin a la consola híbrida este invierno (verano en hemisferio norte).

El anuncio se hizo con un breve video de presentación que apareció en medio del live de Nintendo. Apenas 46 segundos muestran que todo el contenido de Fall Guys llegará de primera a la Switch.

¿Fecha de lanzamiento de Fall Guys en Nintendo Switch?

Lamentablemente, no se revelaron más detalles al respecto. Ni la fecha específica ni si el título soportará crossplay con PS4 y PC (Steam). Hay que recordar que su salida coincide con el fin de su contrato de exclusividad en consolas que mantenía con PlayStation.

Por supuesto, al ser un título estrictamente online, se necesitará de una suscripción a Nintendo Switch Online para disfrutarlo. A propósito de esto, tampoco se conoce el rango de precio al que se ofrecerá o si llegará también en formato físico (algo improbable, pues hasta ahora es solo digital).

Fall Guys no ha pasado por sus mejores momentos en estos últimos meses. Sus cifras en Steam han descendido aún más de lo que lo hicieron a fines de 2020. Sin embargo, sigue teniendo una base fuerte de jugadores gracias también al juego cruzado con PS4, plataforma donde mantiene el récord en ser el juego más descargado de PS Plus en la historia.