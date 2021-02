Creador de The Last of Us: “si el tema de un juego es serio, es político”

Neil Druckmann, director de los dos títulos de la saga The Last of Us, ha revelado su opinión acerca del controvertido futuro título Six Days in Fallujah, un juego que iba a ser originalmente lanzado por Konami en 2009, pero que se canceló por la fuerte oposición de grupos militares. Ahora, será publicado tras 12 años desde su concepción.

Six Days in Fallujah ha sido recogido, como proyecto, por Victura, una compañía desarrolladora que fue formada por extrabajadores de Bungie (los creadores de la saga original de Halo). Aun así, tal como en 2009, muchos han cuestionado abiertamente si el título merece llegar al mercado.

Las razones son las mismas que hace una década. Six Days in Fallujah tiene como concepto recoger los testimonios e historias de tanto soldados, marines y hasta civiles dentro de la segunda batalla de Faluya, una de las más sangrientas dentro de la Guerra de Irak. En ella participaron milicias iraquíes contra Al Qaeda.

Muchas personas señalan que hacer un videojuego sobre el tema resulta inaceptable. Incluso hay quienes creen que se trata de un medio para reclutar soldados al ejército. Victura ha tenido que rechazar todas estas nociones públicamente.

En medio de toda la polémica, Neil Druckmann, responsable principal de la saga The Last of Us, fue consultado sobre el hecho. Fiel a su estilo, el director de Naughty Dog compartió un mensaje en sus redes sociales:

“Si tu juego trata de un tema serio, entonces es inherentemente político. Si eso es un problema, entonces crea un juego diferente. De otra forma, le debes a tu juego el tener que apoyarte en eso, haciendo todo lo posible por tratarlo de la manera más honesta y completa posible. Con todos sus defectos”, expresó en su cuenta de Twitter.

Previamente, Peter Tamte, el CEO de Victura, había dicho que: “(el juego) se trata de narrar las experiencias de personas que están en el frente por decisiones políticas y mostrar cómo esas decisiones afectar a las acciones de un infante de marines en plena batalla”.