Un shooter bélico que Konami nunca publicó en 2009 llegará por fin este año

Six Days in Fallujah, un proyecto trunco de 2009 que iba a ser originalmente publicado por Konami, volvió a entrar en desarrollo tras más de una década desde su cancelación. El proyecto fue revivido por su creador original y contará con música hecha por el compositor de Halo.

Este shooter bélico fue concebido en medio de una de las mejores etapas del género, cuando sagas como Call of Duty y Battlefield conquistaban la cima de los ranquines en popularidad. Sus creadores originales fueron parte del extinto estudio Atomic Games.

En 2009, el juego ya había recibido la aprobación de Konami, pero fue cancelado a última hora por la presión de grupos militares que se quejaron por el material incluido. Este mostraba testimonios de soldados norteamericanos e ingleses que participaron en la guerra de Irak, especialmente en la segunda batalla de Faluya en 2004, la que se considera uno de los puntos álgidos del conflicto.

Ahora, una compañía llamada Victure, fundada por el exdirector general de Atomic Games, ha revivido el proyecto para encargárselo al estudio Highwire Games. Este último cuenta con grandes talentos de la industria como muchos exmiembros de Bungie de la talla de Jaimie Griesemer, Jared Noftle y Marty O’Donnel, director creativo, técnico y compositor de la saga original de Halo, respectivamente.

Según se ha revelado oficialmente, el proyecto de Six Day son Fallujah se reanudará tal como fue planeado hace más de una década, por lo que mantendrá su trama original y su plan de incluir testimonios reales.

Peter Tamte, director ejecutivo de Victure comentó al respecto: “Es difícil entender cómo es realmente el combate a través de personas falsas que hacen cosas falsas en lugares falsos. Esta generación mostró un sacrificio y coraje en Irak tan extraordinarios como cualquier otro en la historia y ahora nos ofrecen al resto de nosotros una nueva forma de entender uno de los eventos más importantes de nuestro siglo. Es hora de desafiar los estereotipos obsoletos sobre lo que pueden ser los videojuegos”.

La fecha de lanzamiento de Six Days in Fallujah todavía no está confirmada, pero sus creadores precisan que llegará este año a consolas y PC.