Overcooked! All You Can Eat llegará en marzo a PS4, Xbox One, Switch y PC

Tras debutar en PlayStation 5 y Xbox Series X|S en noviembre del año pasado, Overcooked! All You Can Eat finalmente llegará a todas las plataformas el próximo mes. “Disfruta de cientos de niveles de caos culinario cooperativo mientras cocinas en sitios peligrosos y sombríos”, anunció Team17.

La colección definitiva de Overcooked! se lanzará en formato digital para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC (a través de Steam) el 23 de marzo por un precio de 40 dólares / 40 euros / 30 libras. Además, contará con ediciones físicas para Nintendo y PS4.

Esta compilación reúne las ediciones originales de Overcooked! 1 y 2, así como una gran cantidad de contenido adicional. Los jugadores podrán disfrutar de más de 200 niveles, elegir entre un catálogo de más de 80 chefs y acceder a nuevos logros y trofeos.

El videojuego se podrá ejecutar en todas las plataformas en resolución 4K a 60 cuadros por segundo, excepto en Nintendo Switch, donde está limitado a 30 fps. Asimismo, incluye un nuevo modo de asistencia y más opciones de accesibilidad.

En el modo asistencia, los usuarios tendrán la posibilidad de omitir niveles, aumentar el límite de tiempo en una etapa determinada, alargar los tiempos de las recetas, incrementar las puntuaciones otorgadas por cada comida y desactivar la caducidad de los pedidos.

Con respecto a las opciones de accesibilidad, Overcooked! All You Can Eat ofrece una interfaz de usuario escalable, indicadores de chef amigables para daltónicos y una función para habilitar texto amigable para personas con dislexia.

El juego también incluirá, por primera vez, soporte multijugador en línea con la capacidad de jugar con personas de cualquier plataforma, lo que quiere decir que los propietarios de consolas Xbox o PlayStation podrán tener partidas junto a usuarios de PC o Nintendo Switch.