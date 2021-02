Las parejas más icónicas del mundo de los videojuegos

Cuando nos referimos a un videojuego, el amor y el romance queda en un segundo plano. Sin embargo, qué sería de la narrativa de estos títulos sin la relación o amistad especial que tienen nuestros personajes favoritos, lo cual da origen a historias increíbles. Por motivo del Día de San Valentín, haremos un repaso a las mejores parejas en el mundo de los juegos.

Mario y Peach (Super Mario Bros.)

Arriesgar tu vida para salvar a alguien es una muestra de amor que muchos no estarían determinados a hacer. El hecho de que Mario Bros recorra distintos escenarios sorteando obstáculos y derrotando criaturas de todo calibre para rescatar a Peach sucede porque, definitivamente, el fontanero debe querer mucho a la princesa.

El icónico personaje de Nintendo lleva rescatando a la Princesa Peach de las garras del temible Bowser desde 1985, año en que se lanzó el primer videojuego de la saga. A pesar de que el romance de esta pareja se reduce a un beso por juego, no cabe duda que la valentía del personaje por salvar a su amada es digna de admirar.

Mario Bros no duda en arriesgar su vida para rescatar a la Princesa Peach de las garras de Bowser. Foto: Nintendo

Mono y Wander (Shadow of the Colossus)

PlayStation 2 trae una historia de amor realmente increíble a través del legendario Shadow of the Colossus. Este videojuego nos permite jugar a Wander, quien lleva a una mujer inconsciente al ‘santuario de la adoración’, lugar donde hace un pacto con la entidad llamada Dormin: si derrota a 16 colosos, esta le devolverá la vida a Mono.

A pesar de que el videojuego jamás aclara si ambos personajes conforman una pareja, el hecho de que Wander se lance a la batalla contra gigantescas criaturas para salvar a su amada Mono, sin saber las consecuencias que pueden originar sus decisiones, es espectacular.

Wander, para rescatar a Mono, deberá derrotar a 16 colosos. Foto: GameSpew

Tails y Sonic (Sonic the Hedgehog)

Uno de los mejores dúos en los videojuegos. Sonic y Tails, los mejores amigos y protagonistas de la saga Sonic the Hedgehog no podían faltar en este ranking. La amistad de ellos se puede describir con una palabra: complicidad.

Sonic y Tails tienen personalidades distintas, pero de alguna u otra manera terminan complementándose, ya sea por el cariño que se tienen y el hecho de que ambos se cubren las espaldas frente a las adversidades.

Sonic y Tails son los personajes principales de la saga Sonic the Hedgehog. Foto: Microsoft

Zelda y Link (The Legend of Zelda)

The Legend of Zelda es una clásica y famosa saga de videojuegos creada por Nintendo. Estos títulos tienen como protagonistas a Zelda y Link, quienes parecen ser muy buenos amigos, pero no sería hasta Skyward Sword donde conoceríamos que se respira amor entre ellos.

Este título forma parte del canon de la saga y Zelda aprovecha cada instante para dejar en claro que siente más que una amistad hacía Link, lo cual lo motiva a salvarla cuando se encuentre en problemas. Además, los gamers los consideran como la mejor pareja de los videojuegos.

Zelda y Link protagonizan la saga de videojuegos The Legend of Zelda. Foto: Pinterest

Nathan Drake y Elena Fisher (Uncharted)

La pareja de aventureros y exploradores de tesoros nos ofrecieron incontables momentos llenos de emoción en Uncharted. Nathan Drake y Elena Fisher se encontraron por primera vez en Drake’s Fortune y desde entonces ya era un hecho que cupido los flechó.

Las aventuras y personalidades hacían que ambos personajes no acepten su romance; sin embargo, el nacimiento de su hija selló ese amor que ya era un secreto a voces. Naughty Dog nos permitió conocer la espectacular historia de amor llena de química y, sobre todo, real que tienen Nathan y Elena.