Google Stadia anuncia el lanzamiento de más de 100 juegos para este 2021

Google anunció que, en el transcurso de este año, lanzarán más de 100 videojuegos en la tienda de Stadia, su servicio de transmisión de juegos en la nube disponible en televisores, computadoras, teléfonos inteligentes y tablets.

“Desde juegos de rol llenos de acción hasta títulos cooperativos competitivos, estamos emocionados de traer juegos increíbles de algunos de los mejores desarrolladores a Stadia durante las próximas semanas y meses”, reveló la compañía a través de Twitter.

El equipo adelantó nueve títulos de los que llegarán al servicio, incluidas las fechas de lanzamiento para la mayoría de ellos. El primer estreno está programado para el 23 de febrero, con los juegos de plataformas Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition y Shantae: Risky’s Revenge - Director’s Cut.

En marzo, se sumarán tres más: It came from space and ate our brains, el shooter de Triangle Studios (2 de marzo); FIFA 21 de EA Sports (17 de marzo); y Kaze and the Wild Masks, un juego de plataformas inspirado en los años 90 (26 de marzo).

El 23 de abril debutará Judgement, el videojuego de acción y aventura derivado de la franquicia Yakuza de Sega. Por otro lado, los títulos Killer Queen Black, Street Power Football y Hellpoint, aún sin fechas de lanzamiento confirmadas, se añadirán más adelante a Google Stadia.

Este anuncio se produce poco tiempo después del cierre de los estudios de Stadia Games and Entertainment (SG&E) en las ciudades de Montreal y Los Ángeles debido a la decisión de Google de dejar de desarrollar juegos propios para centrarse en mejorar la experiencia de la plataforma.