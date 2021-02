Demon Slayer: aparece gameplay de su primer videojuego y luce espectacular

La euforia de los fans por saber que Kimetsu no Yaiba ya mostró el tráiler de su segunda temporada se mantiene gracias a un video que muestra lo que sería el primer gameplay del videojuego. Mira cómo lucirá el esperado juego de Demon Slayer.

Hace poco se realizó una transmisión de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputa, nombre original del videojuego inspirado en el anime, el cual fue eliminado de la plataforma. Pero los gamers lograron recuperar el video y por distintos canales de YouTube y ya se pueden ver, al menos, cinco minutos que muestran cómo será la jugabilidad del título.

El videojuego es desarrollado por CyberConnect2, estudio que se especializa en la creación de títulos de anime, como la saga de Naruto. Su más reciente obra es Dragon Ball Z: Kakarot. Es por estas entregas que genera expectativa en los fans del Kimetsu no Yaiba.

Gracias al gameplay se sabe que el primer título de Demon Slayer se trata de un juego de luchas de arena, al mismo estilo de los títulos de Naruto; además, los usuarios podrán formar equipos de dos peleadores.

Asimismo, para esta fase de prueba, los jugadores que participan del gameplay solo pueden elegir a los cazadores de demonios Tanjiro, Inosuke, Giyū Tomioka, Zenitsu y Nezuko, quien es un demonio y la hermana del protagonista.

Si te emocionaste viendo el tráiler del título, lamentamos decirte que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputa todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, pero sí se sabe a qué plataformas llegará: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.