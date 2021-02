Call of Duty: nuevos modos de juego en Cold War y Warzone por San Valentín

La popular franquicia de Activision se suma a las celebraciones de San Valentín. Call of Duty: Black Ops – Cold War y Warzone han lanzado por tiempo limitado nuevos modos de juego y un paquete con artículos temáticos alusivos al 14 de febrero.

Disponible en la tienda por 1.500 COD Points, la colección especial Top Secret Admirer incluye una tarjeta de visita Rockets Away, un amuleto Love Bug y una retícula Love Lock, así como el rifle táctico Combat Cupid y el francotirador Hidden Admiration, ambos de color rosa.

Paquete especial Top Secret Admirer de Call of Duty. Foto: Activision

Por otro lado, están los nuevos modos de juego, que serán accesibles hasta el 18 de febrero. En Cold War llega Kiss Confirmed, una versión renovada de Kill Confirmed que reemplaza las placas de identificación de los enemigos y compañeros de escuadrón caídos por corazones de caramelo.

Mientras tanto, Warzone le ha dado un giro especial a sus Battle Royale. Plunder Trios se ha rebautizado como Love and Plunder (los jugadores compiten por recolectar efectivo en todo el mapa) y Rumble se ha convertido en Rumble in the Sheets (dos equipos de 50 participantes luchan a muerte en Verdansk).

Asimismo, hasta el lunes 15 de febrero, los fanáticos de Call of Duty: Black Ops – Cold War y Warzone podrán aprovechar el doble XP para subir la categoría de sus armas favoritas o para construir una nueva. Los niveles de Pase de batalla también se descontarán de 150 CP a 100 CP.