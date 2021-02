Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja en la comunidad de Fortnite, anunció, una vez más, su retiro del videojuego días atrás, luego de que un grupo de jugadores lo eliminara durante varias partidas mientras hacía streaming del Battle Royale; sin embargo, parece que ahora se arrepiente de su decisión.

Las duras declaraciones de Ninja en contra de los jugadores de Fortnite se hicieron viral en redes sociales, pues el creador de contenido señalaba que tenían algo en contra de él y otros streamers, lo cual afectaba tremendamente a la popularidad del juego de Epic Games.

Sin embargo, tras calmarse y pensar la situación en frío, parece ser que Tyler Blevins se habría retractado y utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto a la publicación que hizo el medio HYPEBEAST.

A pesar de que hay un video donde se le escucha decir que dejará de transmitir sus partidas dentro del popular juego de Epic Games, Ninja recalca desde su cuenta de Twitter que la información publicada por el portal es completamente falsa y que ama Fortnite.

Así como lo lees. El streamer mencionó por medio de una publicación en sus redes sociales que no abandonará completamente el famoso Battle Royale, ya que lo seguirá jugando. Pero, la comunidad no le cree, pues aseguran que Tyler dijo claramente que no haría más transmisiones del título por el stream sniping.

Por si no sabes a qué nos referimos con stream sniping, te contamos que se trata de descubrir la ubicación de un streamer para que, durante su transmisión en vivo, este sea eliminado. Ninja ha sido víctima en muchas ocasiones de ello y su enojo lo ha llevado a pedir a Epic Games que banee a los jugadores que lo derrotan.

Es posible que Ninja se haya sentido incomodo por el hecho de que el medio haya recalcado que Fortnite lo hizo famoso, aunque él ya era un jugador profesional antes del debut del juego de Epic Games. Pero, tampoco podemos negar que el Battle Royale hizo varios miles de jugadores casuales en el mundo lo conozcan.