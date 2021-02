Los mejores juegos de Android para disfrutar con tus amigos en San Valentín

Faltan pocos días para San Valentín y debido a la cuarentena para frenar el avance del coronavirus, miles de peruanos no podrán salir a divertirse. Sin embargo, eso no es impedimento para pasar un momento agradable con los amigos.

En Play Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos Android, existen infinidad de videojuegos para entretenerte en compañía de tu pareja, amigos, familiares, compañeros de trabajo o personas de diferentes partes del mundo.

No solo existen los juegos de disparos, también hay otros títulos para diferentes gustos. Desde aquellos que te harán pensar, hasta los que pondrán a prueba tu agilidad visual. Aquí te dejamos una lista de los más divertidos:

1. Among Us

Aunque ha bajado mucho su popularidad, todavía puede brindarte muchas horas de diversión. Disponible en Android y iPhone, esta entrega desarrollada por InnerSloth es mucho más divertida si usas un chat de voz como Discord.

2. Stumble Guys

Aprovechando la fama de Fall Guys, varias desarrolladoras lanzaron juegos similares. El más completo es Stumble Guys, ya que cuenta con varios niveles, incluso posee diversas skins, algunas desbloqueables y otras de paga.

3. Ludo Club

Si eres fanático de los juegos de mesa, Ludo Club es ideal para ti. Solo coordina con otros tres amigos y comiencen una partida en este videojuego que está disponible en iPhone y Android. Completa todos sus desafíos para subir de nivel y ganar monedas.

4. Uno

Un clásico juego de cartas que tiene su versión para dispositivos móviles. Es ideal para jugarlo con los miembros de tu familia o tus amigos más cercanos. Uno de sus modos se llama 2x2 y permite que cuatro personas se enfrenten en equipos de dos.

5. Monopoly

Al igual que el juego de mesa, en esta versión de Monopoly tendrás que invertir tu dinero en propiedades y formar tu monopolio. Pero ten mucho cuidado, ya que si tienes mala suerte puedes quedar en bancarrota o en la cárcel.

6. Preguntados

Reta a cualquier amigo a una partida donde medirán sus conocimientos en diversas materias como Historia, Geografía, Deportes, Arte, Ciencia, entre otras. Si logras responder correctamente la mayoría, ganarás el juego y podrás compartir el resultado en tus redes.

7. Free Fire, Call of Duty, Fortnite, PUGB u otro similar

Los battle royale de disparos se han popularizado, por lo que hay infinidad de ellos. Si no tienes mucha experiencia puedes empezar con Free Fire; si ya eres experimentado, Call of Duty es una mejor opción, ya que algunos celulares no son compatibles con Fortnite.