GOG pone en oferta cientos de juegos para PC por el Día de San Valentín

GOG, la tienda de videojuegos de CD Projekt Red, ha anunciado una nueva venta especial por el día de San Valentín llamada We Love Games, que incluye más de 2.500 ofertas para títulos de PC con hasta el 92% de descuento.

Las promociones estarán disponibles hasta el lunes 15 de febrero y permitirán aprovechar una drástica caída de precio en una gran variedad de juegos AAA, incluidos los títulos desarrollados por el propio estudio polaco, como Cyberpunk 2077 y The Witcher 3.

Los usuarios también podrán acceder en la tienda a ofertas de videojuegos de Bethesda, como Wolfenstein 2: The New Colossus, DOOM, Fallout, Prey, The Elder Scrolls, The Evil Within y Dishonored: Complete Collection.

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe : 9,60 dólares (-80%)

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King : 2,93 dólares (-60%)

Fallout 3: Game of the Year Edition : 3,08 dólares (-60%)

Star Wars: Knights of the Old Republic : 2,02 dólares (-65%)

La tienda también anunció una serie de colecciones alusivas a San Valentín con videojuegos de diferentes géneros:

Old love never fades: incluye clásicos como Broken Sword 2: Remastered (-50%), Lego Indiana Jones: The Original Adventures (-25%) y Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%).

Play together: tiene títulos multijugador como The Metronomicon (80%) y Saints Row IV: Game of the Century Edition (-80%).

For the love of games: presenta juegos de desafío como Life is Strange: Before the Storm (-80%) y Pillars of Eternity II: Deadfire (-50%).