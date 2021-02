Ubisoft quiere cambiar el nombre de Rainbow Six Quarantine por la pandemia

En E3 2019, la última edición de la feria en efectuarse de forma presencial, se anunció un nuevo título de Ubisoft cuyo nombre contenía en parte la palabra ‘cuarentena’: Rainbow Six Quarantine. Ahora, el estudio francés evalúa cambiar el nombre por otro que no haga referencia a la pandemia mundial.

Las razones podrían ser preventivas. La compañía buscaría evitar que su juego resulte de poco tacto con respecto al difícil momento que muchos atraviesan debido a la COVID-19. Así lo dejo claro su propio CEO.

Yves Guillemot, director general de Ubisoft, fue cuestionado en medio de la reunión de inversionistas para el último cuarto del año, algo que muchas empresas están realizando en los últimos días. En ella, le preguntaron sobre si era buena idea lanzar un título con el subtítulo Quarantine.

El CEO respondió sin evadir y confirmó que la empresa está evaluando el tema. Sin embargo, no dio más detalles ni de la posibilidad ni del propio juego.

Es necesario recordar que no ha habido mayores actualizaciones ni noticias sobre Rainbow Six Quarantine desde su propia revelación en junio de 2019. El lanzamiento original estaba programado para el año pasado, pero se retrasó en diferentes ocasiones hasta fines de 2021.

Rainbow Six Quarantine estará enfocado en el modo multijugador y permitirá partidas de tres contra tres y otras modalidades. Se enfrentarán personajes conocidos de toda la saga Rainbow Six con seres alienígenas. El título tiene un enfoque semitáctico al igual que otras entregas como Rainbow Six Siege.