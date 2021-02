Pokémon GO anuncia evento de carnaval para Latinoamérica y el Caribe

Cada año durante esta temporada, las personas en diferentes regiones del mundo se reúnen para celebrar el carnaval. Estas celebraciones son algunas de las fiestas callejeras más grandes y famosas del mundo, las cuales se originaron hace siglos en Europa y son extremadamente populares en la actualidad en Latinoamérica y el Caribe, especialmente en Brasil.

Por tal motivo, Niantic ha anunciado en su blog oficial un nuevo evento con temática de carnaval en Pokémon GO: “En 2021 no podremos celebrar el carnaval en las calles de la misma forma a la que estábamos acostumbrados. Pero eso no significa que no podamos celebrar en compañía de nuestros compañeros Pokémon y conectarnos virtualmente con nuestra familia y amigos. ¡Por eso, estamos emocionados de presentar la primera celebración del carnaval en Pokémon GO!”.

Fecha y hora del evento de Carnaval

El evento de Carnaval de Pokémon GO se realizará desde el jueves 18 de febrero de 2021 a las 10.00 a. m. hasta el viernes 19 de febrero a las 8.00 p. m. (hora local). Este evento tendrá́ lugar exclusivamente en las siguientes regiones: América Latina y el Caribe.

Características del evento de carnaval

carnaval de Diglett, Jigglypuff, Hitmontop, Torchic, Lotad, Kricketot, Bronzor, Munna y Emolga . Pokémon que representan el espíritu festivo delde Pokémon GO y algunas de sus tradiciones, como música y felicidad, serán atraídos más frecuentemente al Incienso, incluyendo a

¡Con algo de suerte podrías encontrar un Jigglypuff variocolor!

Durante este evento, la duración del Incienso será de tres horas.

Las horas de incursión del evento de carnaval