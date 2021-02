Hackeo a CD Projekt RED se trataría de un trabajo interno, según experto

De mal en peor. El karma por el pésimo trabajo de desarrollo de Cyberpunk 2077, videojuego que se estrenó en diciembre de 2020, habría alcanzado a CD Projekt RED, pues el estudio fue víctima de un grupo de hackers, quienes lograron apoderarse del código fuente de varios de sus videojuegos hace algunos días.

Este grupo de hackers ha puesto en aprietos a CD Projekt RED, ya que amenazan con publicar el código fuente de Cyberpunk 2077, The witcher: wild hunt y GWENT: The witcher card game si es que el estudio no paga un rescate.

Lo sucedido con los servidores del estudio polaco dio la vuelta al mundo, pues la casa desarrolladora menciona que entre la información robada se encuentra una versión de The witcher: wild hunt que jamás se reveló. Es por ello que un experto en ciberseguridad decidió pronunciarse para dar su opinión entorno a este escándalo.

Ray Walsh, experto en seguridad cibernética de ProPrivacy, conversó con el medio Nintendo Life, donde señala que existen posibilidades de que el hackeo haya iniciado desde el interior del estudio, ya que el material sustraído debería estar bajo medidas de seguridad estrictas.

“La posibilidad de un trabajo interno es, por supuesto, plausible. La mala prensa causada por el lanzamiento temprano de Cyberpunk 2077 en un estado defectuoso, así como los informes de que CD Projekt RED culpaba a sus desarrolladores por los problemas, bien podrían haber dejado un mal sabor de boca a alguien”, cuenta Walsh.

Por otro lado, Ray Walsh resaltó que los primeros reportes indican que la información de los consumidores (gamers) no se vio comprometida. No obstante, el experto aconsejó a los jugadores a estar atento de las actualizaciones de este caso.

Sin embargo, la pesadilla para el estudio polaco podría desatarse en las próximas horas, según el experto en seguridad cibernética: “será interesante ver cómo CD Projekt maneja este ataque en el futuro, y si retrocede en su declaración inicial y finalmente decide pagar a los hackers para proteger el código de Cyberpunk 2077 y una próxima versión de The witcher 3. El problema es que si les robaron el código de los juegos, corren un riesgo real de que se filtren en línea, paguen o no. Si el texto se publica en internet, esto permitiría que las versiones descifradas proliferen en internet de forma gratuita, y como resultado, la compañía podría ver un derrame en sus finanzas”.