Nintendo: serie documental sobre su historia se estrenará en marzo

Hace algunos meses, el servicio de CBS All Access (que en marzo será rebautizado como Paramount+) estrenó su primera producción exclusiva: un documental llamado Console Wars. Este fue criticado por muchos usuarios porque trataba principalmente de los grandes logros de Sega, pero no tanto de Nintendo.

Ahora, una nueva producción ya culminada parece ser la respuesta que muchos fans de ‘La gran N’ esperaban. Se trata de una serie documental que estará disponible en la plataforma Crackle y que contará —esperemos a gran detalle— la historia del gigante detrás de Mario y compañía.

Personalidades de lujo

Hay razones para la expectativa. Esta docuserie contará con la participación de importantes nombres de la industria, relacionados o no con Nintendo. Algunos de ellos son Phil Spencer (jefe de Xbox), Nolan Bushnell (cofundador de Atari), Ron Judy (fundador de Nintendo of America) y Reggie Fils-Aime (expresidente de la división americana).

Otra de las personalidades que aparecerá es Tom Kalinske, el antiguo y flamante CEO de Sega of America, conocido por haber ideado la agresiva estrategia con la que la compañía de Sonic logró robarle el liderazgo.

La producción también tendrá la participación de actores como Wil Wheaton y Alison Haislip. Fue escrita y dirigida por Jeremy Snead, quien ya produjo otras producciones basados en la industria de los videojuegos, como Video games: The movie y la serie Unlocked: The world of games revealed. La narración estará a cargo de Sean Astin.

Playing with power: The Nintendo story se estrenará, según detalla el portal Deadline, el próximo 1 de marzo en Crackle, plataforma de videos on-demand de Sony.