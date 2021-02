Fortnite: Ninja es vencido en plena transmisión y amenaza con dejar de jugar

Una vez más Ninja se hace viral y no precisamente por su gran habilidad al jugar Fortnite, sino por su temperamento al perder partidas. El conocido streamer, que responde al nombre de Richard Tyler Blevins, amenazó con dejar de jugar al battle royale luego de ser eliminado reiteradas veces por los mismos jugadores.

Hace unos meses, Ninja catalogaba a Fortnite como un juego aburrido e incluso expresaba en redes sociales que ya no tenía interés por hacer streamers en su canal jugando este título. Pero parece que algo le hizo cambiar de opinión y hace unas horas realizó una transmisión donde se le ve ‘disfrutando’ del videojuego, hasta que sucedió algo que lo molestó mucho.

De acuerdo al texto publicado por Dexerto, el streamer menciona lo siguiente: “Son los mismos niños, hermano”. Posteriormente agrega: “Sal de mi juego. Aléjate de mí. No estás probando nada entrando en un juego y corriendo hacia alguien y cuando lo sabes, están en una pelea con alguien matándose”.

La molestia por haber sido ‘víctima’ de los mismos jugadores de Fortnite durante su partida hizo que se exprese así: “La cuestión es que estos perdedores que persiguen la influencia no tienen ni idea. Todo lo que hacen es dañar el juego porque no voy a jugarlo. No voy a jugarlo. No lo voy a transmitir”.

Aquí te dejamos el video donde se aprecia que los jugadores persiguen a Ninja por toda la isla montados en un automóvil, lo cual le sucede constantemente a varios streamers de Fortnite, ya que los usuarios buscan demostrar que son mejores que los creadores de contenido.