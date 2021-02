Insólito. Los problemas que atraviesa Stadia parecen no solo venir internamente, sino también de afuera. Tras el cierre del estudio dedicado a crear videojuegos exclusivos para el servicio y la partida de Jade Raymond, ahora un desarrollador indie acaba de lanzar duras críticas y de cancelar sus proyectos para la plataforma.

Se trata de Andrew Spinks, uno de los cocreadores de Terraria, el popular videojuego de sandbox que fue bautizado desde hace mucho tiempo como el ‘Minecraft en dos dimensiones’.

Spinks es miembro fundador de Re-Logic, estudio independiente de videojuegos con base en Estados Unidos que ya ha protagonizado decisiones de este tipo en el pasado. Hace algunos años, una de sus desarrolladoras señaló que nunca harían un juego exclusivo para la Epic Games Store porque sería como “vender sus almas”.

Ahora, Spinks reveló abiertamente que tomó la decisión de cancelar el port de Terraria que estaban realizando para Stadia. Además, indicó que no quiere colaborar en ningún proyecto con Google.

Aun así, son sus razones las que han sorprendido a los fanáticos: perdió el acceso a sus cuentas de Google Play, Google Drive, Gmail y YouTube, incluyendo el de la cuenta oficial de Terraria en la plataforma de videos.

El creativo indica que no hizo nada que violara los términos y condiciones de la compañía. “Mi teléfono perdió acceso a miles de dólares de aplicaciones en Google Play. Acababa de comprar LOTR 4K y no lo puedo acabar. Los archivos de mi cuenta de Google Drive se esfumaron por completo. No puedo acceder a mi canal de YouTube. Lo peor es perder mi acceso a la dirección de Gmail que tengo por más de 15 años”.

Desarrollador arremete contra Google y cancela sus juegos para Stadia

“No hice nada en absoluto que violara los términos de servicio, así que no puedo tomarlo de otra manera. Terraria para Stadia está cancelado. Mi compañía no dará soporte a ninguna de sus plataformas de ahora en adelante”, agregó.

La respuesta de la comunidad apoyó a Spinks y se generó rápidamente una ola de críticas para Google y Stadia, con comentarios que recomendaban comprar el juego en Steam. Hasta el momento, los de Mountain View no emitieron ninguna respuesta.