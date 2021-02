Crash Bandicoot 4: ¿cuándo llegará a PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch?

Los fans de Crash Bandicoot están muy emocionados, luego de que Activision y Toys for Bob confirmaran su llegada a las consolas de última generación: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch. ¿Cuándo será el lanzamiento?

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, la cuarta entrega del querido marsupial, llamada It’s About Time, llegará a las consolas de Sony y Microsoft el próximo 12 de marzo y tendrá un precio de 59.99 euros.

Por su parte, la versión de Crash Bandicoot 4 para Nintendo Switch será lanzada la misma fecha; sin embargo, será más económica (39.99 euros). La desarrolladora también aseguró que habrá una versión para PC, pero no reveló fechas.

De acuerdo a la publicación, los jugadores que tengan una PS5 o Xbox Series X podrán disfrutar de este título en 60 fps y en 4K. Asimismo, los tiempos de carga se verán bastante reducidos y el audio será envolvente y en 3D.

Si compraste Crash Bandicoot 4: It’s About Time para PS4 o Xbox One, no debes preocuparte, ya que podrás pasar las partidas a las consolas de última generación y beneficiarte de todas las mejoras, sin tener que comprar otra vez el juego.

Finalmente, Activision aseguró que los fanáticos del simpático marsupial deben estar atentos, ya que este año se celebra el 25 aniversario de la franquicia, así que habrá muchas novedades. ¿Cuáles podrían ser?

A finales de 2020, la empresa confirmó Crash Bandicoot: On the Run!, un videojuego que sería lanzado en junio y que estará disponible para iPhone y Android. Aquí te dejamos el tráiler.