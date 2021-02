Activision irá a juicio por copiar personaje de Call Of Duty: Black Ops 4

Activision enfrentará próximamente un juicio en una corte de Estados Unidos por la demanda civil que presentó en su contra Booker T. Huffman, miembro del Salón de la Fama de la WWE, debido a una presunta violación de derechos de autor con un personaje de Call of Duty.

El exluchador profesional y amante de los videojuegos emprendió acciones legales en febrero de 2019 contra el estudio estadounidense tras asegurar que el personaje secundario de Call Of Duty: Black Ops 4, David ‘Prophet’ Wilkes, es una copia de su alter ego GI Bro.

GI Bro a la izquierda y Prophet a la derecha. Foto: Captura

Huffman lo utilizó cuando entró por primera vez en el negocio de la lucha libre profesional a principios de la década de los 90. Posteriormente, lo convirtió en el protagonista de la serie de cómics GI Bro and the Dragon of Death que anunció en 2015.

En enero de este año, el exluchador regresó con el atuendo de GI Bro para participar en el videoclip de Bad Bunny. Hasta la fecha, afirma que Activision nunca solicitó su permiso para usar su imagen y estima que el videojuego ha ganado más de mil millones de dólares desde su lanzamiento en 2018.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la División Este de Texas, el cinco veces campeón de la WCW alega que Prophet comparte varios rasgos con GI Bro, incluido el conjunto de rastas que comenzó a lucir en los últimos años.

“Para la precuela, Call of Duty: Black Ops 4, los acusados eligieron representar a Prophet como era antes de que se rehiciera a sí mismo. Podrían haberlo dibujado como quisieran, pero decidieron robar GI Bro de Booker T.”, detalla el documento.

Luego de tres años desde que se interpuso la demanda, el caso logró progresar y finalmente se ha programado un juicio para el próximo 19 de abril. Huffman no pedirá una suma específica de dinero al desarrollador de videojuegos, sino que buscará lo que el tribunal considere aceptable.