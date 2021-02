The Last of Us Part II: descubren curioso objeto que no puede ser destruido

Es imposible negar que The Last of Us Part II es uno de los mejores juegos presentados durante el 2020. No solo por su historia, sino porque está lleno de secretos y curiosidades que los fans van descubriendo con el tiempo.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, la desarrolladora de TLOU2, la empresa Naughty Dog, escondió un curioso objeto que, a diferencia del resto, no puede ser destruido por los jugadores. ¿Cuál es?

De acuerdo a la publicación, este objeto indestructible es una PlayStation 3. La consola de videojuegos que Sony lanzó en 2006 es hallada por Ellie (la protagonista) en la sinagoga. Si intentas romperla, verás que es en vano.

No importa que le lances flechas, balas, incluso que explotes bombas cerca de la PS3, la videoconsola no sufrirá ningún daño. Al parecer, este easter-egg vendría a ser una especie de homenaje de Naughty Dog a la empresa japonesa.

Si eres fanático de la saga, recordarás que The Last of Us fue lanzado en PlayStation 3. En aquel entonces, esta entrega fue todo un éxito, al punto de que ganó como mejor juego del año, igual que su secuela años después.

Como podrás apreciar en el siguiente video, al costado de la consola de Sony se encuentran los estuches de dos juegos desarrollados por Naughty Dog: Uncharted: El tesoro de Drake y Uncharted: El reino de los ladrones.

Este curioso hallazgo desbarató la teoría de algunos fans que están convencidos de que el videojuego protagonizado por Nathan Drake se desarrolla en el mismo universo que The Last of Us.