Forza Horizon 4: uno de los mejores juegos de Xbox, llega a Steam

Xbox tiene una extraña política con sus exclusivos de consola, pues, desde hace mucho tiempo, estos también están disponibles para PC. Ahora, la llegada de Forza Horizon 4 parece cambiarlo todo aun más. El famoso juego de carreras llegará a Steam.

El juego ha estado disponible ya por más de dos años para PC, pero a través de la tienda oficial de Windows 10, la Microsoft Store. El hecho de llegar a la plataforma de Valve nos dice mucho sobre el futuro de los planes que Xbox tiene con su catálogo exclusivo.

Esta no es la primera vez que Microsoft decide lanzar un título “first-party” en la tienda de Valve. Hace unos años, decidió lo mismo con Age of Empires II: Definitive Edition, un juego cuya precuela directa, AoE:DE, había sido exclusivo de Microsoft Store, lo que generó críticas de muchos fans de la saga. Otro ejemplo similar es Halo: The Master Chief Collection.

Forza Horizon 4 llegará a Steam el próximo 4 de marzo de 2021 y se trata del primer juego de la franquicia en llegar a una tienda externa. Otro detalle es que el juego ya ha sido relanzado en múltiples ocasiones con contenido variado y esta vez no será la excepción.

Otra buena noticia es que la versión de Steam tendrá soporte para crossplay, por lo que será posible jugar con usuarios tanto de Microsoft Store como de la propia Xbox e incluso con jugadores que ejecutan el juego en Android gracias a Xbox Game Pass Ultimate.