Among Us: ¿cómo jugar con tus amigos el nuevo mod de cuatro roles?

Se ha convertido en el mod más popular de Among Us en los últimos días y te permite jugar como médico, oficial, ingeniero y hasta un chistoso Joker. Foto: Among Us/Reddit

Oficial, médico, ingeniero y bromista. Los nuevos roles de este mod para Among Us hecho por la comunidad.