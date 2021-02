Among Us recibe cuatro roles que ponen en jaque al impostor gracias a un mod

Among Us sigue siendo uno de los videojuegos más populares gracias a los fanáticos, quienes se esfuerzan por añadir nuevas mecánicas mientras esperan el lanzamiento del mapa The Airship. Un nuevo mod creado por gamers hace que el juego reciba cuatro nuevos roles, además del de tripulante e impostor.

Como una manera de refrescar el famoso juego de InnerSloth, el desarrollador Hunter101 hizo oficial el lanzamiento de su mod Extra Roles, el cual permite añadir los roles de médico, oficial, ingeniero y comodín a Among Us. Cada uno de estos tendrá habilidades especiales que ya se han convertido en la pesadilla de quienes son impostores.

Aquellos jugadores que tengan el rol de médico durante la partida tendrán la habilidad de colocar escudos que hacen invisibles a sus compañeros, pero si estos son destruidos, ellos morirán. Asimismo, también pueden inspeccionar cadáveres para encontrar al impostor.

El oficial es el más peligroso de todos, porque es el único que puede matar al impostor, no obstante, si elimina a un tripulante, este perderá la vida automáticamente. Por otro lado, está el ingeniero, quien cuenta con la capacidad de moverse por las rendijas y reparar una emergencia desde cualquier punto del mapa.

El comodín es el álter ego del impostor, pues ganará la partida si logra convencer a todos los miembros de la partida de expulsarlo. Este nuevo mod de Among Us hace que el videojuego sea mucho más profundo, ya que no solo te dedicarás a realizar tareas mientras el farsante va por los tripulantes. Aquí te dejamos un gameplay con estos divertidos roles.