PlayStation Wrap-Up: descubre cuánto tiempo jugaste PS4 y PS5 durante 2020

Aunque ya pasó un mes desde que despedimos el 2020, Sony ha sorprendido a los jugadores de PS4 y PS5 con el lanzamiento de un nuevo PlayStation Wrap-Up, un resumen personalizado con estadísticas sobre los logros que obtuvieron durante el año.

Los propietarios de PlayStation 4 podrán conocer datos como los mejores títulos que disfrutaron, qué trofeos obtuvieron, cuántas horas estuvieron en la consola y su promedio de juego en diferentes días de la semana. Asimismo, podrán comparar entre la cantidad de tiempo que pasaron jugando en línea y offline.

Por otro lado, los afortunados en acceder a una PlayStation 5 también tendrán la oportunidad de averiguar algunas estadísticas generales, como cuál fue su mejor juego y cuántas horas le dedicaron, cuántos trofeos específicos de PS5 desbloquearon y la cantidad de horas que jugaron en 2020.

El reporte de PlayStation Wrap-Up 2020 también incluye datos que representan los esfuerzos colectivos de la comunidad de usuarios PlayStation, como la cantidad de enemigos que “colapsaron de miedo” en Ghost of Tsushima y las horas totales jugadas en The Last of Us 2 y MLB: The Show 20.

Para celebrar la llegada del resumen, la compañía también ha lanzado un tema dinámico gratuito, diseñado en color gris y patrones de PlayStation, el cual está disponible para usuarios de PlayStation 4. Para reclamarlo, solo hay que desplazarse hasta la parte final del informe anual.

Sony enviará los informes de PlayStation Wrap-Up a través de correo electrónico y se podrán consultar hasta el 2 de marzo. Para acceder a estas estadísticas, se debe tener una cuenta de PlayStation Network, ser mayor de 18 años y tener al menos diez horas de juego en PS4 durante 2020.