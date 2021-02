Blizzard celebra su 30 aniversario con recompensas especiales de sus juegos

Blizzard Entertainment está de celebración. El desarrollador de videojuegos conmemora este mes su 30 aniversario y, para festejar este hito tan importante, lanzará una serie de paquetes especiales con productos coleccionables para todos los juegos de su catálogo.

A partir de esta semana y hasta el 15 de setiembre, los fanáticos de Blizzard podrán acceder a los tres packs de la llamada Colección de Celebración, que incluyen artículos de World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Diablo III, Heroes of the Storm, StarCraft 2 y StarCraft: Remastered.

¿Qué incluyen los paquetes de la Colección de Celebración?

Estos paquetes se venderán directamente a través de la tienda virtual de la compañía. A partir del segundo pack, se incluirán todos los productos de la colección anterior junto con otros artículos adicionales.

Los usuarios que adquieran cualquiera de los paquetes de la Colección de Celebración también recibirán un código de descuento del 15% para artículos de la Blizzard Gear Store. El cupón se enviará directamente por correo electrónico.

The Essentials Pack – 19.99 dólares

Mascota cría abisal tocada por la luna para World of Warcraft Tracer y su montura OSV-03 Rogue en Heroes of the Storm Ícono de jugador, grafitti por el 30 aniversario y 5 cajas de botín en Overwatch Conjunto de retratos de StarCraft II y StarCraft: Remastered 10 sobres de cartas de Locura en la Feria de la Luna Negra para Hearthstone Mascota y retrato para Diablo III.

The Heroic Pack – 39.99 dólares

Montura de tormenta de nieve para World of Warcraft Aspecto legendario Raynhardt en Overwatch Carta legendaria aleatoria de Locura en la Feria de la Luna Negra en Hearthstone Alas en Diablo III.

The Epic Pack – 59.99 dólares