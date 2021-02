Google Stadia abandona el desarrollo de juegos: ¿qué pasará ahora?

Google Stadia, el servicio de videojuegos por streaming que debutó en 2019, ha estado siempre bajo la lupa de los más escépticos. Ahora, aquellos que no confiaban demasiado en el futuro del proyecto tienen otra razón más para sus sospechas. El estudio first-party SG&E (destinado a crear juegos exclusivos para la plataforma) ha cerrado.

El anuncio lo ha hecho la propia Google, que además de confirmar que las intenciones del estudio no se alinean con sus prioridades, informó también sobre la partida de Jade Raymond, la veterana productora ex Ubisoft y ex Electronic Arts, que en el pasado estuvo a cargo de franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Watch Dogs.

Google ya no producirá juegos propios para Stadia

Si bien este hecho representa un evidente cambio en los planes originales de Google —y sobre cómo estos funcionaron o no— en Mountain View aseguran que los objetivos a corto plazo del ya extinto estudio continuarán en pie; sin embargo, no invertirán más en la idea de contenido exclusivo a futuro.

La compañía también precisó que la “mayoría” de los colaboradores de SG&E pasarán a formar parte de la plataforma tecnológica para socios, lo que quiere decir que estarán involucrados aún con Stadia, pero no con el desarrollo de juegos. La división de Google estará más cercana ahora a una compañía third-party.

¿Significa esto el fin de Stadia?

No. Esto es lo que dice Google al respecto: “¿Qué significa esto si eres un jugador actual o futuro de Stadia? Puedes seguir jugando a todos tus juegos en Stadia y Stadia Pro, y seguiremos trayendo nuevos títulos de terceros a la plataforma. Estamos comprometidos con el futuro del juego en la nube, y seguiremos haciendo nuestra parte para impulsar esta industria. Nuestro objetivo sigue siendo crear la mejor plataforma posible para los jugadores y la mejor tecnología para nuestros socios, dando vida a estas experiencias para la gente de todo el mundo”.

El futuro del streaming de videojuegos

La noticia de Google puede dar luces sobre prosperidad, pero la comunidad de videojugadores ha sido bastante áspera con la misma. En foros especializados como Reddit, algunos usuarios califican el hecho como “esperable”.

Otros señalan una cierta falta de enfoque de parte de los de Mountain View. “El problema ha sido de Google, cero soporte real, cero motivos para usarla (…) Lo de comprar juegos para una plataforma de streaming ya era nacer muerta, si ya costó pasar del soporte físico al digital, imagínense al virtual, sin acceso a archivos, ni mods”.

A plataformas similares como Amazon (que lanzó su propio servicio llamado Luna durante el año pasado) tampoco le ha ido bien con el contenido exclusivo. Su juego propietario Crucible (desarrollado por Amazon Games) cerró sus servidores a solo meses de su debut.