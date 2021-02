Hitman 3 tendrá nuevos DLC con ubicaciones y misiones “reinventadas”

Si bien Hitman 3 marcó oficialmente el final de la historia del Agente 47 en la trilogía de World of Assassination, el equipo de desarrollo detrás del videojuego está preparando una próxima aventura para la franquicia en forma de DLC.

La productora ejecutiva de IO Interactive, Forest Swartout Large, reveló en una reciente entrevista con TheGamer que, aunque el estudio está centrado en la producción de un nuevo juego de James Bond, también están “trabajando continuamente en Hitman, por lo que ya estamos mirando hacia el futuro”.

La compañía danesa está duplicando su personal para dedicarse a múltiples proyectos y uno de los equipos estará centrado en seguir produciendo parches posteriores al lanzamiento de Hitman 3 y correcciones de fallas, así como en crear nuevas misiones y DLC.

“Definitivamente, vamos a hacer algunos DLC, pero no hemos definido qué será”, señaló Large. No obstante, advirtió que, por ahora, no están considerando agregar nuevos niveles y ubicaciones, como el banco de Nueva York o la isla privada Haven Island.

En su lugar, el estudio busca utilizar “ubicaciones existentes y reinventarlas” y, esta vez, tiene a su disposición todo el contenido de la trilogía. “Podemos mirar hacia atrás en los mapas de Hitman 2016, los mapas de Hitman 2. Tenemos todas las ubicaciones”, explicó la productora.

Por lo tanto, la próxima entrega para Hitman 3 podría involucrar versiones renovadas de mapas y misiones antiguas. Large no proporcionó ningún tipo de cronograma o fecha aproximada, por lo que aún se desconoce cuándo IO Interactive entregará el nuevo DLC.