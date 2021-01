PlayStation Studios estaría por lanzar su primer videojuego para Xbox One

Desde que se creó PlayStation Studios, todos los videojuegos eran lanzados de forma exclusiva para PS4 y PS5. Al parecer, eso cambiará muy pronto, ya que estarían trabajando en un título para la consola Xbox One.

Según detalla Bolavip, un portal especializado en videojuegos, de llevarse a cabo el lanzamiento, sería la primera vez que el logo de PlayStation aparezca en la caja de un juego de Xbox, la consola de Microsoft.

¿Qué es PlayStation Studios?

De acuerdo a la publicación, este proyecto empezó en mayo de 2020 y busca englobar a todos los estudios que desarrollan videojuegos, los cuales terminaron siendo comprados por la empresa japonesa Sony.

Uno de estas desarrolladoras es San Diego Studio, que se encuentra trabajando en MLB The Show 21, un videojuego muy esperado por los fanáticos del béisbol que tendrá una versión para PS5 y Xbox One.

MLB The Show 21 tendría versión para Xbox One. Foto: Bolavip

Como podrás apreciar en la imagen, el protagonista de la portada será Fernando Tatis Jr., un jugador profesional de béisbol que actualmente milita en el equipo San Diego Padres, en la posición de shortstop.

El citado medio señala que el lanzamiento oficial de MLB The Show 21 está pactado para el mes de febrero y estaría disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Su versión para Xbox One aún no tendría fecha de salida.

Por el momento, las imágenes solo revelan que el videojuego de PlayStation Studios estaría disponible en Xbox One, aunque lo más probable es que también llegue a Xbox Series X y Xbox Series S, las últimas videoconsolas de Microsoft.